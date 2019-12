-Él me apoyó muchísimo y es una cosa que que hasta el día de hoy no se lo perdono. Porque yo no tendría que haber hecho eso. Mirando para atrás yo me doy cuenta de que fue un error, de que no me hizo feliz. Me provocó mucha mala sangre, muchos problemas, me quitó años de vida innecesariamente. Una vez lo llevé a una convención de pilates en Europa, y cuando vio a toda esta gente trabajando con el cuerpo, dijo: “¿Qué va a hacer esta gente cuando sea vieja?” (risas). En él no había espíritu de crítica , él no criticaba nunca. Esa era una característica de él, nunca lo escuché criticar, ni quejarse, jamás