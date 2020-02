Si Ballvé Piñero no fue el primero en fotografiar cadetes desnudos, mucho menos fue un pornógrafo. Lo obsceno está más en los expedientes judiciales que en las fotos de Ballvé Piñero, tan satanizadas primero y tan fantaseadas después. A los ojos modernos no tienen nada de pornográficas: no hay escenas de sexo, ni siquiera hay erecciones. Son simples desnudos (y algunos ni siquiera eso), siempre masculinos. Su gran pecado fue fotografiar cadetes del Colegio Militar de la Nación.