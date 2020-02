“¿Viste que mis papás pusieron cámaras de seguridad?”., le dijo V. a su tío, quien al mirar hacia el techo comprobó que una cámara había registrado su accionar. Ofuscado por la situación, el hombre miró fijo a la cámara y al salir presionó el cuello de la nena, como advertencia, de que no le contara nada a sus padres. “Me apretó el cuello y me dolió mucho”, le dijo a sus padres tras describir lo ocurrido.