Al ser indagado tras el material fílmico y fotográfico, se negó a hacer declaraciones. Por su parte, el abogado Rafael Ocampo, que representa a Chade, hizo una particular defensa ante distintos medios locales: "Chade tiene 61 años y no se vuelve degenerado a esa edad. Cuando es degenerado es de chico, no espera a ser tan viejo. En este asunto hay una tergiversación de las cosas. Yo aseguro que Chade no es una persona ni maniática, ni obsesiva, ni degenerada".