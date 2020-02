La orangutana Sandra cumple 34 años en el santuario de los Estados Unidos junto a animales de su especie

Desde 2008 no tenía contacto con otros simios. “¡Ella ahora vive en compañía de otro orangután! Se llama Jethro y es un macho adulto de 31 años”, contaron desde el Center for Great Apes a Infobae. Destacaron la excelente adaptación de la primate trasladada desde el Ecoparque porteño y luego de haber sido declarada como “persona no humana”.