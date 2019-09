En marzo del año 2015, la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (AFADA) y Andrés Gil Domínguez promovieron una acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) y el Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires por conculcar el derecho a la libertad ambulatoria, el derecho a no ser considerada un objeto o cosa susceptible de propiedad y el derecho a no sufrir ningún daño físico o psíquico que titulariza la orangutana Sandra como “persona no humana y sujeto de derecho”, solicitando su liberación y reubicación en un santuario acorde a su especie donde pueda desarrollar su vida.