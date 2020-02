Otra de las claves de este grupo es enfocarse en el “Para qué pasó esto” y no en el “Por qué” . “Trabajar en los porqués no sirve y nos lleva a lugares muy oscuros. Por eso no hablamos de lo que les pasó a nuestros hijos, sino de lo que nos dieron en vida”, asegura Mastellone. Hace una pausa y agrega: “Para cualquier padre la muerte de un hijo es una injusticia”.