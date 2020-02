Acerca de su rutina, Graciela contó que por ahora no volvió a trabajar, que toma una pastilla para dormir y que trata de no mirar televisión porque le hace mal. También, reveló que unos días después de enterrar a su hijo se animó a mirar el video de la golpiza fatal. “Aproveché que en casa estaban todos durmiendo y busqué en YouTube: quería saber cómo le hicieron eso . No sé por qué lo hicieron. No tienen sentimientos, ni siquiera le dieron la oportunidad de defenderse. Después no pude volverme a dormir ”, dijo.