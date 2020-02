Karen mira a cámara y contesta las preguntas que le hace la cronista del noticiero. No llora, pero lleva contados los días que hace que no habla con su novio. Por ahora, son doce. "Estoy muy triste porque conozco a todos los chicos que están presos. También entiendo a la familia del chico falleció: no me imagino lo que será estar en sus zapatos”, arrancó la joven.