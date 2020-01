La chica también le relató a la justicia los segundos posteriores al crimen: “Después los agresores pararon, se acomodaron y fueron caminando hacia la calle Buenos Aires. Ahí se chocaron con un grupo de policías. Hablaron un poco y se fueron para la zona del Pinar. Esos mismos policías después se acercaron al lugar y ahí empezaron a aparecer móviles de todo tipo. Yo me crucé de la mano de enfrente y me puse a llorar. Me agarró un ataque de nervios y me fui a mi casa. Después me enteré de todo por las noticias”.