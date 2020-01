“Fernando era mi todo, mi vida, no tengo palabras, era todo, buen hijo, no puedo creer lo que nos pasó, un par de asesinos me arrebataron a mi niño. Que se haga justicia, a mi hijo lo cagaron a golpes hasta matarlo”, dijo Graciela, madre del joven asesinado a Infobae, que era el único hijo del matrimonio.