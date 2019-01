El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) fue distinguido como el mejor think tank de la Argentina en dos categorías en la edición 2018 del Global Go To Think Tanks Index, un estudio elaborado por la Universidad de Pennsylvania, Estados Unidos, que releva los mejores centros de pensamiento por región, área de investigación y desempeño.