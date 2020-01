“No hago cuadros por encargo. Si quieren una calle de Cariló la tengo que ver. Pero no tiene alma lo que me suelen pedir... Cuando tengo que hacer algo por encargo no siento ‘el alma’ de ello. Ahora, si me gusta, no hay ningún problema. Por ejemplo, si una familia me pide un retrato le digo que no. Es difícil, hay que estar parado mucho tiempo, yo no soy un artista social”, reveló.