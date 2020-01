“En Cariló adapté la carta pensando en el entorno, la calidad del lugar, porque eso también es muy importante. Un cocinero se tiene que adaptar al lugar, no el lugar al cocinero. Yo soy francés, chef, pero si vengo a Cariló no voy a ser la misma cocina que en otro lugar del mundo. ¿Qué me gusta hacer acá? Lo mismo que hago en todos los restaurantes en los que trabajé: que un cliente no pague una fortuna para un menú de 17 pasos y nada contundente, sabiendo que en Argentina no hay un abanico de productos para sorprender a un comensal durante tantas veces en una cena”, sostuvo.