Pedro Demuru, dueño del lugar, creó uno de los restaurantes más icónicos de Cariló. “Empecé a los 17 y tengo 42. Toda mi vida acá, en la cocina, pero no me dedico a pensar de dónde vengo y dónde estoy. Me dedico sinceramente a esto todos los días de mi vida. Siempre estoy obligado a esto y lo que más me gusta es estar acá. Es mi pasión”, dijo.