“¡Mientras ellos no tengan voz, no dejarás de escuchar la mía!”, “Si no existiera el especismo, estas cosas no pasarían”, “Ningún animal merece ser explotado”, “Lo mínimo que les debemos es respeto”, “Basta de lucrar con animales. Veganismo = Justicia”, “Violencia es comer animales”, “No compre en Etiqueta Negra”, fueron algunas de las consignas que se leyeron en los carteles.