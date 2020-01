“Estamos luchando por la Ley Brisa porque dicen que no le corresponde porque la carátula está como homicidio. Fue un femicidio. No sé por qué la justicia no lo quiere aceptar. Pero yo no voy a bajar los brazos. Siempre le pido a Dios que si Brisa perdió a su mamá por lo menos tenga futuro, por lo menos tenga esa pensión para sobrevivir el día que yo le falte”, destaca Antonia. “Y si no estoy yo ni la mamá que va a ser de Brisa?”, pregunta Antonia preocupada por sus problemas de corazón y presión, entre otras dolencias que no son fáciles de resolver en el sistema de salud.