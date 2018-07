Quien habla con Infobae es Cintia (32), una de las hermanas de Daiana, la joven que hoy cría a Brisa. Las sospechas eran ciertas: su hermana no se había ido con un amante y no había abandonado ni a Brisa ni a sus mellizos. La ex pareja -el mismo hombre que lloró con la familia durante los 20 días en que la buscaron- la había matado de un mazazo en la cabeza. Fue en la misma casa en la que estaban los tres chicos. Nadie sabe cuánto tiempo estuvieron solos con su mamá muerta.