“Cuando decidimos viajar muchos de mis amigos me decían ‘¿Por qué no te compraste un auto?’ o ‘¿Por qué no te compraste un terreno?’. Y mi respuesta era: ‘Yo voy ahora, qué se yo que me va a pasar el año que viene’. Pero no como una cosa trágica, podía ser que me enamorara y me pusiera de novio, podía ser que consiguiera un laburo y no tuviera más de una semana o dos de vacaciones, cualquier cosa”, le cuenta a Infobae, y sin decirlo, habla de la trampa de creer que hay tiempo.