Más allá de esta excepción, todo el resto de los productos va a aumentar entre mañana y el viernes. Muchas categorías subirán sólo 7%, como informó el Gobierno tras la negociación, en tanto que otros lo harán entre 9% y 10% . Pero eso no es todo. A su vez, dentro de cada categoría, los productos que no son considerados básicos subirán 21% , así como también el rubro “Conserva de frutas”, que estaba incluido en la eliminación del IVA, pero que no es tomado como alimento de primera necesidad. Por eso, es de esperar que productos como la lata de duraznos en almíbar, por ejemplo, sufra el aumento completo del IVA.