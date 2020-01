Es tal cual se lo ve. Cero malhumorado. tiene muy buen carácter. Solo que, si está preocupado, se mete para adentro y no le sacás ni una palabra. Es cero peleador: si lo peleo, no me contesta, no me da pie para la pelea. Es muy alegre y siempre dice que es muy buen padrastro (risas) Se divierte mucho con mi hija Justine. Además, es súper activo, no para nunca. Se sienta un momento, de para y se pone a arreglar un enchufe. Sin ir más lejos, hoy estuvo horas ocupado con su telescopio porque no se veía bien.