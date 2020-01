“Esa mañana venía de enterrar a mi tío, que era como un padre para mí, en el cementerio de Lanús”, explicó Flavio. “Alrededor del mediodía tomé dos o tres copas de champagne para brindar, esa es la realidad . Acababa de dejar a mis hijos en lo de su madre, y después de que me dicen que me secuestran el auto por alcohol en sangre me hicieron otro test de drogas. Tenía que tener una pipeta en la boca como cinco minutos y después otros diez para esperar el resultado”. “No maltraté a nadie ni me negué a nada, solo venía de hacer las compras para pasar fin de año con mi hijo”, indicó.