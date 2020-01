“Ni siquiera es que soy un pibe que toma alcohol. Me terminé una lata de cerveza y chau. Me tengo que ir a mi casa. No hay chance de que me haya dado 0,62. Te tiene que dar más de 0,50 si tomaste dos latas de cerveza”, se autoconvenció. El agente volvió a explicarle que las máquinas están calibradas y que cada organismo asimila el alcohol de una manera distinta.