-Un día, Víctor Firmenich me pregunta: “¿Puede ser que lo haya visto anoche haciendo una nota en la cancha de Racing?”. Por supuesto era así. Y para ellos no resultaba un escollo que yo estuviera tras una historia tan recargada y, al mismo tiempo, en Videomatch, mezclando humor y deporte. Me dije “yo no puedo hacer las dos cosas a la vez”. Lo veía como una contradicción ideológica. Me resultaba chocante, pero a ellos no. Y esto empezó a pasarme con la mayoría de los que entrevistaba. O porque me reconocían ellos mismos o porque en medio de un café mientras grababa algún mozo se acercaba a comentarme cosas de Marcelo Tinelli y de Videomatch.