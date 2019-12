—Sí, lo hubo. Cuando me di cuenta de que lo que yo quería buscar, una avenida del medio, por decirlo de algún modo, con Lavagna, Urtubey, Pichetto, Massa, esa unión del peronismo, no se estaba pudiendo dar. Y luego se dio el encuentro entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner y entendí que ese iba a ser el lugar de unión del peronismo, como finalmente sucedió. Sentí que no se habían dado las condiciones en aquel espacio y me encanta ahora poder colaborar desde un lugar social.