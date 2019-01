—Cuentemelo.

—Caminábamos un día por Montreux, en Suiza, durante el famoso festival de jazz. Era al comienzo de los años 80 y hacía mucho frio. De repente mi esposo me dice: "Te voy a pedir un favor, da la vuelta y andate a casa". "¿Qué pasó?", le pregunté. "No quiero que me preguntes, solo quiero que te vayas.". Le dije que no lo iba a hacer. "Ese que viene con boina es Galimberti", me dice. Galimberti había dicho públicamente que lo mataría a López Rega si se lo cruzaba…. Seguimos caminando, hasta que él se detiene y Galimberti también. Mi esposo abre los brazos y le dice: "Acá estoy… ¿no era que me ibas a matar? Acá me tenes". Galimberti se sacá la boina, agacha la cabeza, y le dice: "Perdoname, Lopecito". "¿Perdoname? Son unos desvergonzados. Decir que mandé a matar a Mugica, a Rucci, ¿qué tenían en la cabeza, por qué esa maldad, ¿por qué decir eso?" Galimberti se agarró de la baranda y le dijo: "Vos sabés como son los muchachos, sabés cómo hinchaban las pelotas desde Puerta de Hierro porque no les dejaste hacer lo que querían, te buscaron para joderte la vida, te la junaron". "Claro que me jodieron la vida, soy una paria, soy considerado un maldito" le contestó López Rega a Galimberti, que le replicó: "Pero viste que ellos querían manejar al Viejo y vos no los dejabas…"