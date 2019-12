Pronto convivieron, la relación se afianzó, y durante un viaje a Brasil en 2013 llegó la propuesta. “Siempre tuve el sueño de morder un postre y encontrar un anillo. Pasaban los días e iba perdiendo esa ilusión... pero Víctor no me defraudó. La última noche de las vacaciones entré a la habitación del hotel y sobre la cama me encontré con todos los peluches que me regaló durante nuestro noviazgo, tenían pegados mensajes de amor. Lloramos mucho. Finalmente, vino el postre con la pregunta ‘¿Te querés casar conmigo?’. El anillo estaba al lado, no lo puso adentro del postre porque... ¡tenía miedo que me lo tragara”.