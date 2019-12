Cholo no perdió la oportunidad para invitarla formalmente a salir. “Te espero mañana en la Plaza de Morón a las seis de la tarde”, me dijo. Otra vez Teresa lo deja plantado. “No fui al encuentro, en cambio pasé con la bici. Estaba paradito esperándome”. Y así siguieron las citas frustradas: “Cada vez que me veía me reclamaba no haber ido y redoblaba la apuesta”, recuerda.