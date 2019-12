González lo interrumpió y también con otra sonrisa dijo que ese era “un lenguaje obsceno y crudo, impropio de caballeros”. “Particularly of those who want to keep their heads on their shoulders” (”particularmente de aquellos que desean mantener la cabeza sobre sus hombros"). Luego, tras algunas aclaraciones sobre algunos dichos de Di Tella, comenzaron a trabajar sobre un borrador dejado por Mardsen.