Mientras en Buenos Aires los equipos de trabajo se preparaban para instalar las oficinas en el Hotel Presidente y rodearlo al Presidente Electo, Menem durante una conversación a solas en su departamento de la calle Posadas al 1500, el 4 de mayo, me preguntó: "¿Sabes lo que voy a hacer el 15? Me voy a la Rioja a sumir la gobernación. El que quiera verme que viaje y te reitero que deseo que me acompañes a Anillaco el 14". Ya había hecho el mismo viaje en julio del año anterior, cuando ganó la interna y solía decir que le traje suerte. El cardenal Raúl Francisco Primatesta le dijo algo parecido: "Festeje el triunfo en La Rioja con su gente" y le dio una carpeta con unas sugerencias para la noche de la victoria. Menem pensando a futuro le dijo: "Tenemos que ubicar un Ministro de Educación" y el influyente cardenal le contestó: "Mire doctor, el Ministerio de Justicia es para los abogados y en Educación los educadores". Lo miró en silencio, como todos los que fuimos testigos de este diálogo. Cuando partió le preguntó a Hugo Franco, en cuyas oficinas se realizó el encuentro: "¿Qué me quiso decir?" y el dueño de casa le respondió (Antonio) "Nino" Salonia. La memoria puede tener algunos vacíos que mis libretas no lo permiten.