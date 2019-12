En una entrevista con la “Colectiva Humanas”, un grupo de estudio y difusión del feminismo surgido en Buenos Aires, Gómez Alcorta dijo que si tuviese que elegir un solo tema con el que le gustaría trabajar de acá a 25 años “sería el tema Indígena”. Su nombramiento no cayó del todo bien en ciertos círculos, ya que consideran que Elizabeth no proviene del núcleo duro del feminismo: su trayectoria profesional y militante se vincula a los Derechos Humanos pero no a los temas de género.