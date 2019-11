En el segundo bloque llegaría lo mejor. Allí debían intercambiarse preguntas y respuestas de no más de tres minutos de duración. De nuevo empezó Saadi. Leyó algo que no era ni una pregunta ni una respuesta. Caputo aprovechó su tiempo y le preguntó a Saadi en qué parte del Tratado decía algo que había afirmado el catamarqueño. Allí comenzó un segmento surrealista. Saadi se sorprendió al recibir la pregunta pese a que era lo pautado. Le pidió al otro que la repitiera. De inmediato volvió a tomar sus papeles y luego de acusar a Caputo de no haber respondido su pregunta -que no había existido- se puso a leer otra cosa. Al llegar al final de una página no encontraba la que seguía. Lo siguiente fue un gag perfecto: el senador con un manojo de papeles apretado contra su pecho rebuscando en el escritorio durante unos cuantos segundos hasta dar con la hoja que le permitía seguir. Al terminar fue el turno de Caputo que con elegancia remarcó que Saadi no había respondido (el Senador en esos momentos en que era refutado miraba con ojos entre sorprendidos y ausentes como si no estuvieran hablando de él). Apenas el Canciller comenzó a contestar lo preguntado, el catamarqueño empezó a los gritos. Se quejaba con indignación que no le estaba respondiendo. Caputo giró y miró a Neustadt, el moderador. “Perdón pero había unas normas”, dijo. La indignación mucho más que por haber sido interrumpido era porque su rival no respetaba las reglas de juego consensuadas.