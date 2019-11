La gran mayoría de ellos terminó en malas relaciones con él. Peleados, sufriendo su poder y arbitrariedad, una furia irracional que olvidaba logros anteriores y no sabía de gratitud y afectos. La estrella era él. Y creía tener una serie de privilegios y prerrogativas como editor que avasallaban los derechos de sus periodistas. Una larga nota de Tomás Eloy Martínez que apareció como suplemento en La Opinión ya en los finales del gobierno de Isabel Perón sobre el miedo en la sociedad argentina fue intervenida por Timerman y sus secretarios de redacción. Así cambió el contenido y le hizo decir al tucumano cosas que él no había escrito ni había pensado. Timerman decía que lo que había hecho era un derecho que tenía el editor. Íntimamente sabía que no era así. La relación entre Tomás Eloy Martínez y Timerman nunca se recuperó de ese episodio.