El cómico debió salir a disculparse de inmediato. Dio una entrevista de dos páginas en un diario y escribió una carta abierta a sus espectadores en la revista Gente. El pedido de perdón fue incondicional. No buscó excusas ni culpables, ni se victimizó. Sólo intentó explicar que intentaron hacer una broma y que no calcularon sus consecuencias. El equipo entero tuvo una actitud muy digna. Nadie esquivó las responsabilidades ni señaló a otro. “Me sentí muy mal después que ocurrió, culpable. Pero no en el momento en que salió al aire, quizá porque nunca me imaginé que iba a tener la repercusión que tuvo, que la gente se iba a asustar de esa manera. Fue una broma, esa era la intención, un minuto exactamente. Supongo que pareció de mal gusto, pero no lo pensamos así. Prometo firmemente no sorprender con este tipo de bromas y mantenerme ‘blanquito y limpio como siempre’”, dijo Olmedo.