"Llegaba de jugar al tenis y una voz interna me dice: 'llamá al médico' -le narró a Laura Di Marco-. Disqué el número y le dije: 'Mire, doctor, si le cuento, usted va a creer que estoy loco, pero una voz me pide que lo llame'. El doctor me respondió: 'Pero ¿qué le pasa, está mamado?' Y esa voz interna me vuelve a susurrar: 'Ahora'. Y yo le grito: '¡Ahora, doctor, venga ahora!' En dos minutos, estaba en casa. Me mira, me pone una pastilla debajo de la lengua y me carga sobre el hombro; cuando me tira en el auto, pierdo el conocimiento. Se me abre el cielo y aparece mi mamá. Que murió cuando yo tenía doce años. 'Por fin viniste', me saluda. Y yo le contesto: 'Sí, pero no me voy a quedar, mamá'. Todavía no me voy a quedar."