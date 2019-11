“Yo empecé a hacer terapia para poder entender y poder colaborar a pesar de mis sentimientos contradictorios. Yo sentía que a mí me estaba pasando, y a mí no me estaba pasando nada, le estaba pasando a mi hija. Y gracias a una gran psicóloga… hicimos un ejercicio durante mucho tiempo donde me explicó que Lara siempre fue una mariposa que primero fue una oruga que estaba en transformación y en transición para lograr su objetivo que era ser mariposa. Y estuvimos trabajando durante mucho tiempo para ver que siempre fue la misma persona, nada más que le faltaba desarrollarse y ser quien realmente era, quien era ella”, cuenta.