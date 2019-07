Lili: Yo pensaba que se estaba terminando el matrimonio y no me daba cuenta. Siempre habíamos dicho que si algo no funcionaba lo teníamos que hablar y separarnos. Pero no era eso… Un día vino con un pantalón chupín celeste claro y me preguntó qué me parecía. Me llamó la atención. Y después me dijo que quería depilarse porque se veía mejor. Y después me empezó a preguntar qué opinaba de la gente trans. Y justo salió una noticia de un policía de la Federal que cambió de género y su esposa lo acompañó. Y me llamó y me dijo "mirá", y me preguntó qué me parecía. Yo le dije que me parecía genial. Así hasta que un día me llamó a la habitación y me mostró ropa de mujer que tenía escondida en el baúl del auto. "¿Y si te digo que a mí me gusta ponerme esto?", me preguntó. No sabía qué decir.