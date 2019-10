Para ese momento elaboró un power point lleno de filminas con términos técnicos. Su idea era que su mamá leyera qué es ser un hombre trans y decirle “bueno, eso soy yo”. “Pero no llegué a mostrárselo porque enseguida me preguntó: ‘¿Vos sos varón?’, y yo le dije ‘si’. Después me preguntó si había elegido algún nombre. Le dije ‘sí, Tiago’, y ella me abrazó y me dijo: ‘ay, mi Tiaguito’. Eso me puso muy feliz”.