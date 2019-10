El gobierno Chubut busca evitar que los alumnos repitan por los paros docentes

El ministro de Educación firmó una resolución para que ningún chico repruebe por no haber tenido clases. La medida es para los niveles inicial, primario y secundario. No alcanza a los estudiantes que, habiendo tenido clases, no aprobaron. Los chicos llevan 75 días sin clases