“Los familiares que terminaron hablando me contaron una historia de Migré: siempre dicen que nuestras madres biológicas eran mujeres jóvenes y pobres del interior que no podían criar a un bebé. Yo ya no sé si es verdad o es mentira. Lo que sí creo es que mis padres adoptivos, digamos, me quisieron pero me quisieron mal. El hecho de ir a comprar un bebé casi por catálogo...esa es la parte que no me cierra. Si querés dar amor no te importa si es nena o varón, chino o morocho. Me parece que fue un amor contaminado, basado mucho más en el hueco que ellos necesitaban cubrir que en mí. Mucho más centrado en mantener las apariencias -que nadie la señale a ella por no poder ‘darle’ un hijo o a mi papá o él por parecer ‘poco hombre’- que en mí”.