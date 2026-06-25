Una leyenda del fútbol femenino saludó a Messi por el cumpleaños con una foto de hace 18 años: “Llegué a tocarlo”

Lionel Messi entre dos rivales brasileños en la semifinal de los Juegos Olímpicos de Bejing 2008 (Photo by Lars Baron/Bongarts/Getty Images)

La ex futbolista Yuki Nagasato recordó su encuentro con Lionel Messi en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, cuando ambas delegaciones compartían hotel. La ex delantera japonesa, campeona del mundo y autora de 58 goles con su selección, se retiró en 2025 tras 24 años como profesional.

La nipona evocó una escena de la Villa Olímpica y del hotel compartido con la delegación argentina durante Beijing 2008. “Durante los Juegos Olímpicos de 2008, nos hospedábamos en el mismo hotel que el equipo de Argentina, y cuando vimos a Messi, nos emocionamos muchísimo. Nos armamos de valor y le pedimos una foto, y él amablemente aceptó. El recuerdo de esa toma juntos. Yo, descaradamente, terminé tocándolo a Messi. Es increíble que Messi siga jugando al máximo nivel”, escribió en su cuenta de X con la foto que registró ese momento y que este miércoles fue publicada.

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Por ese entonces, Messi, con 21 años, ya era una figura internacional que brillaba en el Barcelona y se había afirmado en la titularidad de la selección argentina. Mucha agua pasó bajo el puente y en ese momento tanto Yuki como Leo eran dos jóvenes llenos de sueños. Luego de 18 años, ambos lograron lo máximo con sus selecciones.

El elogio de Nagasato a la vigencia de Messi es que a sus 39 años, el capitán argentino es el máximo goleador en la historia de los Mundiales y cinco de ellos los convirtió en los dos primeros partidos de Argentina en la actual Copa del Mundo.

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La foto del recuerdo publicada por Nagasato (X / @yuki_ngst)

A punto de cumplir 39 años el 15 de julio, Nagasato disputó 132 partidos con Japón y solo quedó por detrás de Homare Sawa entre las máximas goleadoras internacionales de su país. También integró el plantel que ganó el Mundial de Alemania 2011, donde en la final mundialista ante Estados Unidos ingresó desde el banco en el partido que consagró a las Nadeshiko, como se la conoce en Japón a su combinado nacional femenino de fútbol. Además, obtuvo la medalla de plata en los Juegos de Londres 2012.

En 2020 tuvo otro hito en su campaña: firmó como cedida por un equipo masculino de manera breve. Esa decisión la convirtió en noticia dentro del fútbol japonés y quedó como otro de los episodios salientes de un recorrido que concluyó en 2025.

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En cuanto a Messi y volviendo a la cita olímpica en Beijing, el seleccionado argentino que dirigía Sergio “Checho” Batista reunió a varias figuras más entre ellas estaban el propio Leo, Juan Román Riquelme, Sergio Agüero y Ángel Di María.

Argentina completó una campaña perfecta en aquellos Juegos: ganó sus seis partidos, marcó 11 goles y recibió apenas dos. Con esa medalla dorada, la selección revalidó el título conseguido en Atenas 2004 y se convirtió en bicampeona olímpica.

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Lionel Messi junto a Sergio Agüero en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 (Foto: X/ @carespre)

El recorrido comenzó en la fase de grupos con triunfos sobre Costa de Marfil por 2-1, Australia por 1-0 y Serbia por 2-0. Los goles en esa primera etapa fueron de Messi, Lautaro Acosta, Ezequiel Lavezzi, que marcó dos veces, y Diego Buonanotte.

En los cuartos de final, Argentina igualó 1-1 con Países Bajos en el tiempo reglamentario, con otro tanto de Messi, y resolvió la serie en la prórroga con un tanto de Ángel Di María en el minuto 105. En semifinales superó a Brasil por 3-0 con dos tantos de Agüero y uno de Riquelme, de penal.

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La final se disputó en el Estadio Nacional de Beijing ante Nigeria y terminó 1-0 para Argentina. El único gol lo convirtió Di María tras una asistencia de Messi, con una definición por encima del arquero nigeriano.

Ese fue el segundo título de Messi con la Albiceleste, ya que en 2005 ganó el Mundial Sub 20 en Países Bajos, en el certamen que fue elegido como la máxima figura y goleador, con seis tantos, dos de ellos en el 2-1 en la final frente a Nigeria.

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Aquel plantel argentino también estuvo integrado por Lautaro Acosta, Éver Banega, Diego Buonanotte, Federico Fazio, Fernando Gago, Ezequiel Garay, Ezequiel Lavezzi, Luciano Fabián Monzón, Nicolás Pareja, Sergio Romero, José Sosa, Oscar Ustari y Pablo Zabaleta.