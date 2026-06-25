Los memes sobre la vidente que predijo una invasión alienígena en el Brasil-Escocia del Mundial: Neymar, Messi y Ancelotti, elegidos

Mientras Vinícius Júnior anotaba un doblete y Brasil goleaba 2-0 a Escocia este miércoles en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, las redes sociales libraban otro partido: la profecía viral de Vó Bahiana, una clarividente brasileña que había advertido que una nave extraterrestre aparecería en pleno encuentro del Grupo C del Mundial 2026 y abduciría a cientos de personas, entre ellas a las propias estrellas de la Seleção.

Vó Bahiana, cuyo nombre real es Elisângela de Souza y que acumula más de 24 millones de seguidores en Instagram, publicó semanas atrás un video en el que, visiblemente afectada, describió una visión recurrente: una nave espacial descendía sobre el estadio de Miami durante el partido, abducía a los futbolistas desde el césped y luego llegaba una segunda aeronave de dimensiones colosales que se llevaba a miles de espectadores de las tribunas. “Vi muchos gritos, mucho llanto y sufrimiento”, declaró la vidente en su publicación. Entre las supuestas víctimas del evento paranormal, mencionó de manera explícita a Neymar y a Vinícius Júnior, las dos figuras más reconocidas de la selección brasileña.

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La advertencia no tardó en volverse tendencia. Con la llegada de la fecha señalada, el video recuperó fuerza en X, TikTok e Instagram, y la comunidad digital respondió con una ola de montajes generados por inteligencia artificial, memes y comentarios irónicos. El espectáculo paralelo de los ovnis se consolidó como el tema más comentado de la jornada más allá del fútbol. Algunos usuarios vincularon la predicción con supuestas profecías de la mística búlgara Baba Vanga sobre fenómenos extraños en grandes eventos deportivos durante 2026, aunque ninguna de esas conexiones cuenta con registros verificables.

El humor de las redes encontró en Lionel Messi otro eje de la broma. El astro argentino, máximo goleador del torneo hasta la fecha, fue apodado “el verdadero extraterrestre” por miles de usuarios que jugaron con la idea de que los alienígenas habrían venido específicamente a verlo. Algunos memes incluyeron frases del tipo: “Los aliens estacionaron en Miami porque es el cumpleaños de Messi”, en referencia al aniversario del capitán de la selección argentina, que cumple años el 24 de junio.

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La otra línea de humor que dominó las plataformas giró en torno a Endrick y al entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti. El delantero de Real Madrid, de 19 años, lleva el Mundial prácticamente desde el banco de suplentes: no fue al campo en el empate 1-1 ante Marruecos en el debut, entró apenas 27 minutos en la victoria 3-0 sobre Haití y volvió a arrancar entre los suplentes frente a Escocia. El patrón generó una avalancha de memes.

“Lo traeré a Endrick en el momento justo”, había prometido Ancelotti en conferencia de prensa antes del partido ante Haití, con una frase que se repitió en innumerables memes. El técnico también había descartado cualquier conflicto con el jugador y subrayó que “Endrick es un talento extraordinario, Brasil aprovechará sus cualidades en este Mundial y en el próximo también”, según recogió ESPN. El propio delantero salió a desmentir rumores de tensión con su entrenador, aunque el debate en redes no amainó.

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En el plano estrictamente deportivo, Brasil cerró la fase de grupos con autoridad. Vinícius Júnior fue el verdugo de Escocia con dos tantos: el primero, al minuto 7, tras aprovechar un error del defensor Scott McKenna; el segundo, en el final de la primera parte, de cabeza y luego de un mal cálculo del arquero Angus Gunn. Antes, un tanto de Vini fue anulado a instancias del VAR, mientras que Cunha decretó la goelada por 3-0. Vinícius acumula cuatro goles en el torneo tras ese doblete el conjunto de Ancelotti avanzó a los 16avos de final como líder del Grupo C, por encima de su escolta Marruecos y seguido de Escocia y Haití.

Escocia, que regresó al Mundial tras 28 años de ausencia, disputó el encuentro con chances teóricas de avanzar incluso ante una derrota, según el contexto de la tabla del Grupo C. El equipo de Steve Clarke había derrotado a Haití en la primera fecha y perdido ante Marruecos en la segunda, con John McGinn como referente en el mediocampo.

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La predicción de Vó Bahiana no contó con ningún respaldo científico ni fue avalada por autoridad alguna. La propia vidente había sugerido en un video posterior que la fecha del supuesto evento podría correrse del 24 al 26 de junio, lo que algunos usuarios interpretaron como una marcha atrás. Lo que sí ocurrió en el Hard Rock Stadium fue el partido: Brasil avanzó en el torneo y Endrick, comenzó una vez más, viéndolo desde afuera.

Los mejores memes sobre la vidente que predijo una invasión alienígena: