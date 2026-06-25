Las 495 combinaciones que definirán el cuadro de 16avos de final en el Mundial 2026

Los 16avos de final iniciarán este domingo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial 2026 se acerca a su instancia decisiva en la primera fase con un formato que revolucionó al fútbol porque se incrementó de 32 a 48 participantes, con un aumento en los premios económicos y una modificación trascendental en el esquema de la competición: los equipos deberán jugar ocho encuentros (en lugar de los anteriores siete) para quedarse con la Copa del Mundo. La instancia de 16avos de final le da la posibilidad a los ocho mejores terceros de las doce zonas para meterse en esa ronda y abre otra de las particularidades de la cita con 495 combinaciones posibles para definir el cuadro rumbo al título.

El reglamento de la FIFA para su principal evento determina que los ocho terceros clasificados se medirán únicamente a líderes de grupo con la intención de asegurar el equilibrio deportivo. Las casi cinco centenas de escenarios preestablecidos ocupan 18 páginas del documento oficial de la casa madre del fútbol internacional. La intención es asegurarse de que los enfrentamientos se determinen de forma automatizada y transparente.

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Todos los emparejamientos se confirmarán luego de concluir la fase de grupos con los dos encuentros del Grupo J entre Argelia-Austria y Argentina-Jordania. Esos duelos culminarán en la medianoche argentina del domingo. La siguiente ronda iniciará ese mismo domingo por la tarde y, debido a la inmediatez de la situación, la organización procesará los datos en menos de una hora para que los combinados nacionales conozcan a su rival antes del arranque de esa fase con un solo duelo eliminatorio integrado por segundos del Grupo A y B.

A la espera de conocer cuáles serán las llaves de 16avos, hay un dato concreto: los punteros de los Grupos A, B, D, E, G, I, K y L se medirán a un tercero, aunque no podrá ser un país con el que hayan compartido zona. En la previa al certamen, se determinó que los líderes de los Grupos C, F, H y J se cruzarán a un segundo de zona.

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En términos económicos, todos los participantes embolsan una cifra de nueve millones de dólares por integrar la primera fase y ese número crece a medida que avanza cada selección hasta que el campeón totaliza un premio de USD 50 millones.

¿Quién se llevará este trofeo? (Crédito: Reuters/Dylan Martinez)

¿Cómo se definen los mejores terceros que clasifican a los 16avos?

Los ocho mejores seleccionados que avancen a la siguiente ronda como mejores terceros se definirán bajo los siguientes criterios:

Más puntos obtenidos en todos los partidos de grupo

Diferencia de goles en todos los partidos de grupo

Más goles marcados en todos los partidos de grupo

Más puntos obtenidos por conducta deportiva

Si dos selecciones continúan empatadas, se ordenarán según la edición más reciente del ranking FIFA

Si continúa el empate, se ordenarán según la edición del ranking FIFA a la publicada más reciente

Criterios de desempate para los grupos de la Copa Mundial

Si dos o más selecciones de un mismo grupo empatan en puntos al término de la fase de grupos, se aplicarán los siguientes criterios:

Mayor número de puntos obtenidos en los partidos entre las selecciones en cuestión

Mayor diferencia de goles en los partidos entre las selecciones en cuestión

Más goles anotados en los partidos de las selecciones en cuestión

En caso de seguir la paridad, se aplicarán los siguientes criterios para desempatar:

Mayor diferencia de goles de todos los partidos de grupo

Más goles marcados de todos los partidos de grupo

Más puntos obtenidos por conducta deportiva

El último paso, en caso de proseguir la igualdad, será definir un desempate de acuerdo a la posición de las selecciones en el último ranking FIFA.

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Las fechas del Mundial 2026

Primera Fase: del jueves 11 al sábado 27 de junio

16avos de final: del domingo 28 de junio al viernes 3 de julio

Octavos de final: del sábado 4 al miércoles 7 de julio

Cuartos de final: del jueves 9 al sábado 11 de julio

Semifinales: martes 14 y miércoles 15 de julio

Partido por el tercer puesto: sábado 18 de julio

Final: domingo 19 de julio

Los premios económicos de la Copa del Mundo

Campeón : 50 millones de USD

Subcampeón : 33 millones de USD

Tercer puesto : 29 millones de USD

Cuarto puesto : 27 millones de USD

5.º – 8.º puesto (cuartos de final) : 19 millones de USD

9.º – 16.º puesto (octavos de final) : 15 millones de USD

17.º – 32.º puesto (16avos de final) : 11 millones de USD

33.er – 48.º puesto (fase de grupos): 9 millones de USD

Las 495 combinaciones