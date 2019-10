Beatriz, por las dudas, avisó que no hará recepción en el castillo de Windsor ni el tradicional paseo en carruaje por las calles. Esta vez todos parecen estar atentos a los murmullos de la plebe: no sería bien visto el dispendio. Los británicos ya vienen escaldados con el casamiento de William y Kate -en el 2011- que costó 46 millones de dólares y el de Harry y Meghan (2018) que requirió 43 millones. Si bien el de Lady Di y Carlos había ascendido a la cuantiosa suma de 113 millones de dólares, el mundo actual no está para estos disparates y las monarquías se sostienen de unos pocos hilos. Los contribuyentes, por las dudas, juntan firmas para no pagarlo de su bolsillo y sugieren que el millonario si está tan enamorado lo pague él… Fergie igual no podría colaborar con la causa y prefiere mantenerse al margen. Ya se sabe que ella no es buena haciendo números.