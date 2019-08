No hay forma de saber con certeza por qué una persona decide quitarse la vida. Sin embargo, una revisión de los últimos días de Epstein hecha por The New York Times —a partir de decenas de entrevistas con policías, empleados del Buró de Prisiones, abogados y más— sugiere que la muerte de Epstein sucedió cuando le quedó claro que no iba a poder aprovechar su riqueza ni sus privilegios para sortear el sistema legal.