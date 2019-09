"Mi hermana me bancó desde el primer instante. A mi ex esposo al principio no le gustó, pero ahora me apoya y está muy contento por sus amigos. Mi hija mayor me dijo: 'Sos loca. Te vas a encariñar'. Pero después entendió y me acompaña a todas las consultas. Y mi hijo varón vino a la última ecografía y se emocionó. La gente se asombra, pero es positiva, en general", asegura Analía sobre las preguntas de la gente ante la decisión que tomó.

Entonces resume cómo lo explica: "Yo le estoy dando casita y comida a mi ahijado. ¡Porque los papás ya me dijeron que voy a ser la madrina! No tengo nadie de quien desprenderme, porque no lo tengo agarrado. Este bebé no es mío. Simplemente soy un canal. Es un concepto que tengo muy trabajado. Mis pensamientos y planes son como madrina. Todo viene de un amor desinteresado, que me impulsa a ayudar a mis amigos. Lo hago porque puedo. Me resulta natural. No cobra la dimensión que tiene para el resto de la gente".