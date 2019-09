Baruzzo nunca había respondido a la carta de Echeverría. No habían tenido contacto alguno. Le salvó la vida y chau, no quiso, no pudo, no necesitó ver el resultado de su obra. Pero Jorge nunca olvidó. Se enteró de la situación de su compañero y fue él entonces quien salió a su rescate. Junto a su mujer viajó desde Tucumán -donde vivía y vive- y visitó a Roberto. Pidió permiso a los médicos y lo invitó a comer afuera. Fue un primer encuentro, pero Baruzzo no estaba en condiciones de darse cuenta de lo que había entre lo dos. Jorge tampoco. Casi no podían hablar, a cada intento los interrumpía un llanto. La cena quedó enterrada para ambos durante mucho tiempo.