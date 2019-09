"Lo que le pasó a mi hija y a muchos otros nenes es por esto. Es muy grave. Para el Municipio el agua está en condiciones, pero para mí no. Lamentablemente nunca va a salir en un estudio que el cáncer haya sido por glifosato, no lo vamos a saber nunca", comenta Gabriela Sandes, quien reconoce que el fallo judicial la sorprendió: "Pensé que nunca se iba a lograr. Fue una alegría, emoción. Pero es sólo un paso que se da. El Municipio negaba las cosas, estos 1.000 metros son un montón a pesar de que debería estar prohibido. No es que no queremos que produzcan, se trata de comer algo sano, de llevarte a la boca cosas que estén bien. Se puede vivir de otra forma".