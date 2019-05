"Apenas me enteré lo de mi mamá empezamos a comprar agua mineral. No consumimos más del tanque del barrio, estoy a una cuadra, existe la posibilidad de que esté contaminada. No sabemos con exactitud qué pasa porque nadie viene a evaluar. Acá el Intendente dice que no pasa nada, pero también dijo lo mismo de Villa Alicia y La Guarida y la gente se enferma", dice Taborda.