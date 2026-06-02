Cae Guillermo, líder de “Los Soto Jiménez” por extorsión narcomenudeo y robo de vehículos de alta gama

Detuvieron a Guillermo "N", líder de Los Soto Jiménez

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informa que elementos de la SSC CDMX detienen en la alcaldía Venustiano Carranza a Guillermo “N”, a quien identifica como integrante de un grupo delictivo ligado a extorsión, narcomenudeo y robo de vehículos de alta gama.

La detención ocurre en la colonia Jardín Balbuena, donde los policías aseguran 230 dosis de presunta droga: metanfetamina, cocaína y marihuana, además de un arma de fuego corta y cartuchos útiles, según el reporte del funcionario.

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En el operativo también decomisan una camioneta, una motocicleta, dos juegos de placas, así como cinco tarjetas de circulación y facturas de vehículos. Vázquez Camacho sostiene que la corporación mantiene trabajos para desarticular a grupos delictivos generadores de violencia y combatir delitos de alto impacto.

En la alcaldía Venustiano Carranza, efectivos de la SSC detuvieron a Guillermo, quien fue identificado como integrante del grupo delictivo “Los Soto Jiménez”, dedicado a los delitos de extorsión, narcomenudeo y robo de vehículos de alta gama, para su posterior venta en piezas, que opera principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

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Líderes en fraudes de autos de lujo: así operaba “El Memin” de Los Soto Jiménez

Hace unas semanas también fue capturado otro integrante de esta organización conocido como “El Memín”. Dentro del esquema de fraudes con vehículos de lujo, Guillermo “N” , alias “El Memín”, figura como uno de los principales dirigentes de la organización criminal Los Soto Jiménez. Esta banda ejecuta estafas sofisticadas que perjudican a personas en diferentes estados de México.

Las investigaciones señalan que la banda utiliza cheques falsos para presentarse como personas con alto poder adquisitivo. Este recurso les permite ganarse la confianza de quienes desean vender automóviles.

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Una vez contactadas las víctimas, los integrantes del grupo, siguiendo instrucciones de sus líderes, organizan encuentros para concretar la supuesta compra. Los delincuentes entregan documentos bancarios falsos o realizan transferencias sin fondos.

“El Payaso” y “La Tais” fingían ser millonarios y robaban autos de lujo por todo México

Dos personas identificadas con los alias El Payaso y La Tais viajaban por el país aparentando ser personas con dinero, pero en realidad se dedicaban a robar vehículos de lujo, ambos ya se encuentran tras las rejas.

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La Taís era pareja de un hombre identificado como Miguel “N” quien antes de estar relacionado con delitos trabajaba como payaso, de ahí su apodo. Juntos estaban acostumbrados a una vida de lujos en la que había autos y ropa de diseñador. Ambos se dedicaban a robra y defraudar juntos.

De igual manera, reportes de inteligencia indicaron que ambos serían integrantes de Los Soto Jiménez, una célula delictiva con presencia en la CDMX que se dedicaba a obtener automóviles con documentos bancarios sin fondo.

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Imágenes compartidas por el citado periodista mostraron a la pareja cerca de un árbol de navidad rodeado de bolsas, además destaca un arma larga en la pared del lugar donde fue tomada la fotografía.

Por su parte la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) compartió un comunicado en el que informó que Edna Tais “N” fue capturada en Ecatepec, Estado de México por integrantes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía de la CDMX.

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